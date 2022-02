Uma mulher, de 31 anos, foi esta quinta-feira condenada no Tribunal de Santarém a seis anos de prisão efetiva por espancar violentamente e infligir maus-tratos aos seus três filhos, hoje com seis, 11 e 12 anos. O companheiro, de 33 anos, também arguido no processo, apanhou cinco anos de prisão, mas com pena suspensa por igual período de tempo.