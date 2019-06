Mãe coragem morre em fogo suspeito em Sintra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Adelaide Silva lutou pela filha, Maria, vítima de leucemia. Perdeu essa batalha e a menina acabou por morrer em julho de 2012.Pouco tempo depois foi a vez do marido não resistir a um cancro. Mas continuou a lutar: fundou a Associação de Pais Heróis, para ajudar crianças com cancro e os pais. Esta terça-feira foi encontrada morta dentro do carro consumido pelas chamas, em circunstâncias que não estão totalmente esclarecidas.... < br />