Mãe da criança morta pelo pai em Grândola é uma famosa estilista britânica

A mãe do pequeno Tasso, criança de três anos que foi raptada e morta pelo pai em Grândola, é uma famosa estilista britânica.



A popular estilista Phoebe Arnold já trabalhou com nomes muito conhecidos do público, como é o caso da cantora Paloma Faith.

O jornal Daily Mail avança que Phoebe Arnold e Clemes Weisshaar, um famoso designer alemão, estavam juntos há cinco anos, mas no passado mês de julho decidiram separar-se.

A mulher ficou com a guarda da criança, mas a relação com o ex-companheiro ficou complicada depois da separação.