Mãe de aluno esbofeteia docente e funcionária em escola de Setúbal

"Aquela ali é que é a tua professora?". Esta foi a frase que a vítima, de cerca de 40 anos, ouviu antes de ser agredida com bofetadas e pontapés pela mãe de um aluno de 11 anos, na EB1 da Bela Vista, em Setúbal.Ao que oapurou, a professora tinha separado uma luta entre alunos, durante o recreio, e foi obrigada a retirar o filho da agressora de cima de outro colega.O aluno relatou o episódio à mãe que, na terça-feira, foi à escola do filho, acompanhada por outra mulher, e agrediu a docente.Uma das assistentes operacionais também foi esbofeteada. Fonte da escola contou aoque a agressora terá ainda ameaçado as vítimas de que sofreriam represálias se alertassem as autoridades. As mulheres deixaram a escola e só depois a PSP foi chamada.A docente já tinha, entretanto, seguido para o Hospital de S. Bernardo, onde recebeu tratamento médico. A agressora foi depois identificada pela PSP.contactou a escola, mas não obteve esclarecimentos. A professora ainda não tinha esta quarta-feira apresentado queixa.