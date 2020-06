Mãe de árbitra Sandra Bastos morre após acidente na Feira

Maria Arminda Bastos, de 71 anos, a mulher que ficou gravemente ferida após ter sido atropelada por um camião na Corga do Lobão, em Santa Maria da Feira, não resistiu aos ferimentos e morreu este domingo no hospital.A vítima, mãe da árbitra internacional de futebol Sandra Bastos, foi levada no dia do acidente para a unidade hospitalar, onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica e foi amputada às duas pernas.O condutor do pesado explicou às autoridades que não viu a vítima. Ficou em choque e recebeu assistência do INEM.