A mãe do bebé que foi abandonado no Cacém, em Sintra, entregou-se esta sexta-feira à justiça.A mulher entregou-se no hospital após ter sido despejada. A mãe será ouvida em tribunal.O recém-nascido de 21 dias foi encontrado junto ao Centro Social Baptista do Cacém dentro de uma alcofa. O menino estava de fralda e tinha um biberão ao lado. O choro da criança chamou à atenção das pessoas que estavam a praticar culto, que acabaram por descobrir o bebé.