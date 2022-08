Mãe de bebé de quatro meses em coma no Porto participou em vários assaltos durante a gravidez

A mãe de Santiago, o bebé de quatro meses que está em coma no Hospital S. João, no Porto, participou em vários assaltos na região de Chaves.



Beatriz, de 19 anos, praticava os crimes mesmo estando grávida e, ao que a CMTV sabe, a barriga foi um dos pormenores que levou à sua identificação. Apesar disso, nunca foi detida, mas a ligação ao mundo do crime esteve sempre presente na vida desta jovem.



A família estava a ser acompanhada pela Comissão de Proteção de Menores. Até ao momento, não se sabe ainda se a gravidez de Santiago foi acompanhada medicamente.



Beatriz e o namorado retiraram todos os seus bens do apartamento onde viviam, que pertence a uma tia da jovem, em Chaves. Este poderá ser um entrave para a investigação da Polícia Judiciária de Vila Real. Foi deste local que Santiago foi levado pelo INEM, na tarde do dia quatro de agosto. Os pais do bebé abandonaram o apartamento há alguns dias.