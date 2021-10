Mãe de bebé que morreu esquecida no carro em Lisboa continua sem ser ouvida pela PJ

A mãe da bebé que morreu há cinco meses depois de ter ficado esquecida no carro continua sem ser ouvida pela Polícia Judiciária. A mulher está a receber apoio psiquiátrico e psicológico no hospital.



O caso aconteceu em maio e deixou a família em estado de choque. As circunstâncias que levaram ao esquecimento da bebé, dentro de um carro, na Avenida Miguel Bombarda, em Lisboa continuam por explicar.



Maria Pilar deveria ter ficado na escola, mas a mãe apenas deixou os irmãos mais velhos, de cinco e sete anos, no estabelecimento.





A bebé, que estava numa cadeirinha colocada atrás do banco do condutor, ficou esquecida quando a mãe regressou a casa, onde estava em teletrabalho.Quadro superior de uma multinacional, a gestora só se apercebeu do esquecimento ao final do dia quando pediu à empregada doméstica que fosse buscar a menina à escola. Foi a funcionária que lhe disse que a bebé não estava no estabelecimento de ensino.