Alta tensão à porta de tribunal após padrasto de bebé torturado sair em liberdade

Pais de criança agredida foram para a porta do tribunal e perseguiram agressor. "Ele vai ser morto", garante mãe.

12:55

Viveram-se momentos de grande tensão à porta do tribunal de Vila Franca de Xira, esta terça-feira ao início da tarde, quando a família do bebé de 17 meses que foi torturado pelo padrasto esperou a sua saída do local.

O homem de 32 anos foi detido e presente a juiz. Saiu em liberdade com termo de identidade e residência.



Segundo a deliberação oficial, não haverá provas nem motivos para manter o homem sob custódia das autoridades.



Enquanto decorriam as diligências normais, e nas imediações do edifício, o pai da criança mostrava-se revoltado e esperava, impaciente, pela saída do padrasto do filho, que ainda se encontrava a ser ouvido.



No momento em que o homem saiu do tribunal, o pai desatou a correr na direção do agressor, a alta velocidade. Mais tarde, também a mãe correu na direção da esquadra da PSP próxima, onde ambos foram recebidos.



Já mais calmo, o pai da criança acabou por falar com a CMTV e garantiu que, mais tarde ou mais cedo, o iria apanhar.



A mãe, por sua vez, garantiu que o padrasto será castigado pela agressão. "Ele vai ser morto", garante.



Mãe de bebé torturado fica revoltada e expulsa companheiro de casa

A mãe do bebé de 17 meses que foi torturado pelo padrasto em Vila Franca de Xira afirma-se revoltada e "em choque" com o estado do filho. Recorde-se que o homem de 32 anos já foi detido pelas autoridades e será presente a tribunal.

A mulher conta que o padrasto a avisou que o menino tinha caído e batido com a cara na cama enquanto ela tinha saído para trabalhar. "Perguntei se estava tudo bem e ele disse-me que sim. Disse que o menino estava bem, mas tinha a cara marcada", revela a mãe da criança.

"Quando cheguei a casa, tínhamos de ir imediatamente para o hospital porque o menino tinha a cara toda negra e não era só um bocadinho, como ele me tinha dito", acrescenta a mulher revoltada que expulsou imediatamente o companheiro de casa.



Este manteve sempre a versão da queda até ser confrontado pelas autoridades e confessado a agressão, assegura a mulher.