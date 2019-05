Mãe de bombeira morre atropelada por caravana

Céu Sousa, de 45 anos, ainda terá tentado escapar quando viu a autocaravana desviar-se na sua direção para evitar o choque com um carro parado na Estrada Nacional 101. Não esperava, no entanto, que a condutora fosse colhê-la na berma.A mulher, que é mãe de uma bombeira estagiária dos Bombeiros Voluntários das Taipas, morreu no local. Não resistiu aos graves ferimentos que sofreu no violento atropelamento, esta terça-feira, às 12h02, na rua de S. João Batista, em Ponte, Guimarães.A condutora da autocaravana, de 53 anos, e o marido, de 70, saíram ilesos.A vítima mortal tinha acabado de parar o carro na berma da estrada para ir buscar o almoço ao restaurante ao lado. Saiu do carro e dirigiu-se para o contentor com um saco de lixo, quando foi violentamente colhida.Ficou esmagada entre a autocaravana e o contentor. Apesar das manobras de reanimação, não resistiu.A condutora ficou em estado de choque. À GNR, explicou que tentou evitar o embate com um carro parado no eixo da via, mas que perdeu o controlo do veículo, acabando por embater no carro e depois atropelar Céu Sousa.Só parou quando embateu no veículo da vítima mortal, empurrando-o contra a parede do restaurante. "É um momento de consternação também para nós, porque tivemos que dar a notícia desta tragédia à nossa bombeira", disse aoErnesto Soares, 2º comandante dos Bombeiros das Taipas.

A Associação Humanitária dos Bombeiros das Taipas prestou, de imediato, apoio psicológico à filha da vítima. A notícia da tragédia foi dada à bombeira de 20 anos, já no quartel, pela psicóloga da corporação. O pai também teve apoio.Vários familiares da vítima mortal mostraram-se revoltados contra a condutora da autocaravana. A GNR teve de usar a força para acalmar os ânimos aos familiares que tentaram, por várias vezes, atingir a condutora que se manteve no local.A circulação automóvel na estrada que liga Braga a Guimarães esteve cortada durante três horas. A remoção do cadáver foi feita às 15h00 e só depois a estrada foi limpa.