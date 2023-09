Clóvis Abreu está fugido desde os últimos dias de fevereiro do ano passado. Cerca de 24 horas depois de Fábio Guerra ter morrido no hospital, o suspeito de ter estado envolvido no homicídio do agente da PSP - pelo qual já foram condenados os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko - desapareceu.









