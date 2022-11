A mãe de Danny Eusébio - o homem que está a ser julgado em Matosinhos por sodomizar e matar um funcionário ucraniano - trocou mais de 20 chamadas com uma cunhada no dia do crime. A mulher, que também é arguida por profanação de cadáver, foi informada pelo filho de que Oleg Bergovenko tinha morrido.Foi na mesma altura que trocou várias chamadas com a familiar.Esta quarta-feira, ouvida em tribunal, a cunhada de Maria Eusébio disse que nunca falou com esta e que o registo das chamadas era falso. O depoimento foi depois interrompido, uma vez que devido à ligação familiar, a testemunha não tem de falar.