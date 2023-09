Mãe de Igor chora ao enfrentar homicidas do filho

Augusta Sousa envergava uma t-shirt com a imagem do filho. Ao entrar ontem na sala do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, enfrentou pela primeira vez alguns dos acusados pela morte de Igor Silva e não conteve as lágrimas. Assistiu ao debate instrutório do processo sempre emocionada. Esta fase foi requerida por quatro dos arguidos - Carlos ‘Jonai’, Paulo ‘Chanfra’, Sérgio Machado e Rui ‘Dentinho’ - e também pela mãe de Igor. Os suspeitos alegam que não devem ser julgados pela morte, que ocorreu em maio de 2022 nos festejos do título do FC do Porto junto ao Estádio do Dragão. Já Augusta quer que a mulher e a filha de Marco Gonçalves - conhecido por ‘Orelhas’ - respondam também pelo homicídio. "Acredito que vai ser feita justiça", disse Augusta, que teve proteção policial.Apesar do forte aparato policial, existiram ameaças de morte e momentos de tensão entre a família de ‘Orelhas’, que era dos Super Dragões, e amigos de Igor. O procurador defendeu que a acusação deve ser mantida e que devem ir a julgamento apenas os oitos arguidos já acusados pelo crime. Entre eles está Marco, o filho Renato e o cunhado Paulo ‘Chanfra’. Estão os três presos. Renato terá atingido Igor, de 26 anos, com 18 facadas. O crime ocorreu após meses de conflitos entre a vítima e a família de ‘Orelhas’.Já Nelson Sousa, advogado da família de Igor, apresentou argumentos contra a mulher e a filha de ‘Orelhas’. "Fazem chamadas, começam tudo e impedem o auxílio ao Igor. Não há participação no homicídio?", questionou. Poliana Ribeiro, que defende as duas mulheres, considerou o pedido "ridículo". A decisão será comunicada aos advogados.