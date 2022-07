Mãe de Jéssica aconselhada a deixar o País devido a ameaças de morte

Inês Tomás, a mãe da pequena Jéssica, a criança de três anos espancada e torturada até à morte em Setúbal, terá sido aconselhada a sair do País devido às constantes ameaças de morte que tem recebido. A notícia foi avançada ontem pelo programa ‘Linha Aberta’, da SIC. A menina morreu no dia 20 de junho, há já um mês.A mãe da criança não é arguida no processo pelo que pode sair livremente do País.

Depois da morte chocante da criança, Paulo, o padrasto, terminou a relação que mantinha com a mãe de Jéssica. A mulher mentiu sobre o paradeiro da criança durante cinco dias, dizendo que a filha estava numa colónia de férias, quando na verdade estava com a família responsável pelo crime.



Um casal e a filha sequestraram Jéssica para vingar uma dívida relacionada com bruxaria, ameaçaram várias vezes a mãe e torturaram a menina até à morte. Todo o contexto do caso motivou uma onda de revolta contra a mãe de Jéssica e soaram mesmo os alarmes sobre a possibilidade de maus-tratos à menina.