Mãe de jovem morto em colisão: “Só quero que mais ninguém morra ali”

"Não quero a cabeça de ninguém, apenas que mais ninguém morra ali, porque perder um filho desta forma trágica é como ter uma lâmina a cortar-nos o corpo e que nos deixa a sangrar sem parar", explica Ana Soares, mãe do jovem de 23 anos que, no dia 5 de outubro do ano passado, morreu na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e um carro, na EN108, em Gondomar.Após uma investigação da mãe de Miguel Filipe Marques, concluiu-se que há várias ilegalidades na via e, por isso, na terça-feira, a Câmara de Gondomar vai demolir o muro que ali existe, bem como a rulote que também está ilegal.Ana Soares recorreu à Câmara de Gondomar, ao Ministério da Administração Interna e à Infraestruturas de Portugal, mas apenas esta última entidade deu respostas e ordenou que a autarquia procedesse às demolições. "A minha luta é pela legalidade e pela prevenção, não por vingança. Não quero que mais nenhuma família passe o que estou a passar", assegura.Nesta sua luta solitária para perceber as ilegalidades naquele local da via, Ana afirma que chegou a ser ameaçada de morte, mas não desistiu. "Agora vou esperar para ver se realmente o despacho da autarquia vai ser cumprido", acrescenta.O acidente fatal ocorreu quando um automóvel virou à esquerda para ir à rulote e se atravessou à frente da moto da vítima e de uma outra conduzida por um amigo, que ficou ferido. O caso está a correr nos tribunais.