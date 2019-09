Mãe de jovem que morreu em colisão em Gondomar: "Demolição de muro é homenagem ao meu filho"

A demolição deste muro é uma homenagem ao meu filho. Simboliza uma luta para que mais nenhum motociclista perca a vida neste local." O desabafo emocionado é de Ana Soares, mãe de Miguel Filipe Marques, jovem de 23 anos que morreu num violento acidente, em outubro do ano passado, na EN108, na Foz do Sousa, Gondomar.A colisão envolveu a mota em que seguia a vítima e um carro que mudou de direção para entrar numa zona ilegal de vendedores ambulantes de comida, vedada por um muro também ilegal - que foi esta terça-feira demolido pela câmara.Durante quase 11 meses, Ana Soares exigiu a retirada daquele muro à Infraestruturas de Portugal e à Câmara de Gondomar. Depois de concretizar a posse administrativa da estrutura, a autarquia demoliu-a."Vale a pena lutar pela vida, pela legalidade e pelos nossos filhos. Foram 11 meses de muita luta e de um enorme desespero. Mas conseguimos. Só depois de o meu filho falecer e da minha luta pela legalidade é que houve fiscalização às rulotes", lamentou Ana Soares ao. "Encontrei uma EN108 cheia de rulotes de comida, mais perigosa do que realmente é, e ainda não obtive resposta para a maioria das perguntas que fiz à Câmara de Gondomar e à GNR de Melres", lamentou a mulher.A Polícia Municipal de Gondomar esteve esta terça-feira no local para garantir a segurança dos trabalhadores da autarquia que procediam à demolição. A deslocalização da rulote será o passo seguinte deste processo administrativo.