Mãe de Mota Jr recorda noite do desaparecimento: "Havia sangue. Liguei para a PSP a pedir ajuda"

A mãe do rapper Mota Jr recordou esta segunda-feira em tribunal a noite em que o filho desapareceu sem deixar rasto."Nesse dia o David esteve em casa. Não era normal. Ele tinha muitos concertos mas por causa da pandemia estava em casa", começou por referir a mãe de Mota Jr, que "sempre viveu" com ela."Já estava deitada. Ouvi a porta bater. Era uma da manhã e recebi um telefonema de uma vizinha. Quando desci, no hall de entrada, havia pingas de sangue", recordou.Filomena Mota encontrou depois um chapéu e os chinelos do filho. Posteriormente encontrou também o telemóvel. "Liguei para a PSP a pedir ajuda. Mais tarde, o telemóvel do David começa a tocar. Estava bloqueado e não conseguimos abrir. Vi que era a Catarina e perguntava se estava bem", referiu."Entretanto a Catarina liga. ‘Queria falar com o Mota. Estavam uns homens com uma pistola e a agredir o Mota’. E eu disse lhe para ela voltar porque tinha testemunhado uma agressão. E ela disse: ‘Agora estou em casa e vou dormir", acrescentou a mãe de Mota Jr.Filomena Mota disse ainda que havia poças de sangue em direção ao túnel e que o filho tinha levado as chaves de casa, carro e os cartões multibanco.A mãe de Mota Jr admite que nunca perdeu a esperança. "Julguei que lhe batiam e o deixavam em algum sítio. Tinhamos sempre essa esperança.A mãe e a irmã foram prestar declarações à Polícia Judiciária. "Quando entrei em casa, senti logo que alguém tinha estado lá. A porta estava no trinco. Tinha a certeza que tinha fechado com as três voltas. Estava uma luz acesa", conta."Quando cheguei ao quarto não estava lá o ouro do David. Era na última gaveta do armário que o David guardava o dinheiro. E a porta estava meio aberta. Liguei logo para a PJ. Não mexia naquela gaveta. Não sabia quanto dinheiro ele guardava lá", acrescenta Filomena."Até uma lata de mealheiro onde ele metia moedas levaram. Havia uma prateleira com relógios e eles não levaram. Eles sabiam onde iam. Era o dinheiro e o ouro", diz a mãe.Filomena admite que o filho usava muito ouro e que, naquele dia, usava fios e anéis. "Ele nunca tirava nada", afirma.A juíza refere que Filomena, mais tarde, foi confrontada com as peças de ouro apreendidas. "Era um terço daquilo que ele tinha. Havia outras peças que eram do David e não foram encontradas", conta a mãe.A mulher conta ainda que o filho, aparentemente, não tinha inimigos. "Dizem que era um ajuste de contas. Era mentira. Essas coisas na Internet era para ganharem mais visualizações e dinheiro", acrescenta.Filomena revela que uma rapariga lhe contou sobre um áudio que acabou por ouvir: "A Vera dizia: ‘O David já era. Nunca mais o vão encontrar’"."Não desejo a ninguém que passe por isto. Perder um filho já é o que é quanto mais perder um filho que tinha uma ânsia de viver. Ele tinha uma grande vontade de viver. Ele vivia intensamente. Ele vivia para a música. Era muito meigo. Era bom. Não estou a dizer que ele era perfeito", acrescenta a mãe do rapper.A mulher conta que um dia um inspetor lhe ligou a dizer que precisava de falar com ela. Perguntou-lhe onde era o dentista do David."Tinha sido encontrado um corpo e o despiste só podia ser feito assim", acrescenta.Emocionada, Filomena, recorda o dia em que lhe confirmaram que era o corpo do filho: "Eles mataram o David deliberadamente. Depois de ver o relatório da autópsia, eu percebi isso. Ele tinha o maxilar partido"."Nunca imaginei que existissem seres que fossem capazes de tirar a vida a uma pessoa assim", diz Filomena.