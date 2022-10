Beatriz Mendes, a mãe do bebé Santiago, que em agosto deu entrada no Hospital de Chaves com graves lesões cerebrais, foi constituída arguida. A jovem de 19 anos é a principal suspeita de ter provocado lesões ao filho e já foi ouvida pelas autoridades. A criança, agora com seis meses, foi retirada à família quando ainda estava no hospital e foi institucionalizada.









