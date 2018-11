Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de três crianças desespera por emprego em Carrazeda de Ansiães

Salário do marido, pago com atraso, e 110 euros do abono dos menores deixam a família em dificuldades.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:48

Estrela Carlos é mãe de três filhos - um de 9 anos e dois gémeos de 5 - e está à procura de emprego.



A família, de Carrazeda de Ansiães, sobrevive com os 600 euros do salário do marido e 110 euros de abono dos menores. "Muitas vezes só consigo pôr comida no prato porque muita gente me ajuda, mas há dias complicados, principalmente porque o meu marido deveria receber o ordenado até ao dia 8 de cada mês e nunca chega nesse prazo", desabafou.



O marido de Estrela é ajudante de trolha numa empresa de construção civil. A mulher vai aproveitando o trabalho agrícola nos campos - que não é constante.



Num concelho com cinco mil habitantes, as ofertas de trabalho são escassas. Mas este não é o único problema que tem de enfrentar. "Há tempos, fui a uma entrevista de emprego, em Carrazeda de Ansiães, e quando eu referi que tinha três filhos, quem me estava a entrevistar disse logo para esquecer a oferta.



Na minha opinião, deveria ser precisamente ao contrário, ou seja, por ter três filhos, deveriam pensar que eu preciso de os sustentar", explicou Estrela Carlos ao CM.



Os filhos, Rúben, Tiago e Lucas entram, todos os dias, no autocarro que os leva para mais um dia de escola, o que poderia ser um cenário normal, não fosse o lanche que levam ser oferecido por vizinhos e amigos da família. Sabem das dificuldades do casal e vão ajudando-o com a entrega de bens alimentares.



Estrela Carlos indica que é a solidariedade que tem apoiado esta família de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, que, com os rendimentos que aufere, por vezes nem a renda de casa em que habita consegue pagar.