Mãe de Valentina faz novas revelações: "Mataram a minha filha para a calar"

"Ainda falta saber o porquê, mas o que eu acho é que mataram a minha filha porque ela viu alguma coisa naquela casa e assim calaram-na." As palavras são de Sónia Fonseca, mãe de Valentina, assassinada pelo pai e pela madrasta em maio, na casa da família em Atouguia da Baleia, Peniche. A criança foi torturada com água a ferver, espancada e deixada a morrer num sofá. Esteve 13 horas em agonia até não aguentar mais. O relatório da autópsia revela lesões graves no corpo da menina de nove anos.Numa entrevista à SIC, Sónia Fonseca garante que nunca desconfiou do ex-companheiro e de Márcia. "Falei com a minha filha no Dia da Mãe [3 de maio], poucos dias antes de morrer e ela disse-me assim: ‘Adeus, beijinhos. Mãe, és uma chata, gosto muito de ti!’ Foram as últimas palavras da minha menina", continua Sónia.Sónia admite que soube da morte da filha pelas notícias. "Estava a ver televisão, ouvi que havia dois detidos e, de repente, falam num corpo. Fui a cambalear até casa da minha tia", recorda.Aparentemente, Valentina gostava de estar com o pai e com a madrasta, apesar de em abril do ano passado ter fugido da casa destes ,com saudades da mãe. "Ela vinha sempre feliz da casa do pai e chamava a Márcia de segunda mãe. Nunca lhe vi nódoas negras, nada que me chamasse à atenção. Não percebo", conclui Sónia.Sandro e Márcia estão em prisão preventiva por homicídio e ocultação de cadáver.