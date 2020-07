Mãe de Valentina quebra o silêncio sobre relacionamento com pai da menina

A mãe de Valentina revelou, esta terça-feira durante uma entrevista à SIC, que a CPCJ não a contactou após sinalizar a menina, quando a filha fugiu da casa do pai, em 2019."A menina não vinha marcada. A Valentina nunca veio maltratada da casa do pai. Vinha sempre bem vestida", contou.Relativamente à relação que mantinha com Sandro, Sónia Fonseca explicou: "Conhecemo-nos há nove anos em Peniche. Não tínhamos um relacionamento sério, envolvemo-nos numa noite após sair com amigos".Sandro só reconheceu Valentina com um ano de idade, após testes de paternidade, porque não acreditava que a filha era ele, disse Sónia.Márcia, mulher de Sandro, conheceu a criança desde pequena e sempre a tratou bem, garante a mãe de Valentina.Quando questionada sobre quem é o culpado da morte trágica da filha, Sónia respondeu: "Para mim são os dois (Sandro e Márcia) culpados"."Tenho medo da minha reação se um dia me cruzar com ele (Sandro)", afirmou sobre o pai de Valentina."Ela (Valentina) para mim não morreu, está comigo e vai estar sempre", terminou a mãe emocionada.