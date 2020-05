Mãe de Valentina reage a homicídio com mensagem de agradecimento

"Venho por este meio agradecer todas as ajudas que nos foram dadas... As autoridades, a todas as pessoas que se ofereceram, no modo geral, nas buscas da minha filha. Em meu nome e em nome de toda a minha família. Muito, muito, muito obrigada de coração", escreveu.



De recordar que Valentina foi dada como desaparecida na manhã de quinta-feira. Desde então centenas de pessoas, entre populares, GNR e bombeiros, mobilizaram-se para encontrar a menina.



O fim trágico foi conhecido este domingo, ao quarto dia de buscas.



Pai e madrasta da menor foram detidos.