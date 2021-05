Mãe de duas meninas, uma de 4 anos e outra de 16 meses, a mulher não queria ter mais filhos. As gravidezes anteriores nunca foram planeadas e após o nascimento da filha mais nova a relação com o namorado tinha-se deteriorado e mal se falavam. No final de 2019, apesar de viverem juntos com as duas meninas, já não dormiam sequer na mesma cama. Com períodos menstruais irregulares, a mulher descobriu nessa altura que estava novamente grávida ...