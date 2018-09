Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe detida por agredir filho bebé em Vila Real

Progenitora da criança com cerca de ano e meio de idade terá também atacado a própria mãe.

Por P.M.P | 08:39

Uma mulher foi detida pela PSP por agredir o próprio filho, uma criança com cerca de um ano e meio, depois de, alegadamente, ter atacado também a própria progenitora e avó da criança, de 57 anos.



Foi esta mulher a apresentar queixa na PSP, na passada segunda-feira, em Vila Real.



O menor, com guarda partilhada pelas avós materna e paterna, ficou ferido com gravidade na cabeça e foi assistido no hospital, tendo sido o caso encaminhado para o Tribunal de Família e Menores.