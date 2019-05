Mãe e avó de aluna agridem docente em Gaia

"Nada justifica uma agressão e cometer esta violência à frente das crianças. A mãe e a avó de uma aluna forçaram a entrada na escola, empurraram a funcionária e agrediram a professora."O relato é de Manuela Castro, coordenadora da Escola Básica Campolinho 2, em Valadares, Vila Nova de Gaia, onde uma docente foi agredida, na quinta-feira passada, por duas mulheres.Cerca de 50 professores, funcionários e encarregados de educação formaram um cordão humano, esta quinta-feira à tarde, de apoio à vítima."Estamos solidários com esta professora e com todos os professores que são alvo de violência", acrescentou a coordenadora.No intervalo da tarde, mãe e avó entraram na escola. Após uma discussão, a situação escalou para o ataque físico à docente, de 37 anos."A professora foi agredida e empurrada pelas escadas. Até os cabelos lhe puxaram. Está bastante ferida e desiludida com esta infeliz situação", vincou Manuela Castro."Vi as duas mulheres a fazerem perguntas às crianças, quando vim buscar a minha filha. Só soube das agressões pelas redes sociais [onde os pais denunciaram o caso]", contou Joana Bordelo, mãe de uma aluna."A mãe e a avó justificam as agressões à professora com maus-tratos que daria à criança. Não sei se a acusação é verdadeira, mas já é o terceiro filho que tenho aqui e não tenho qualquer razão de queixa, bem pelo contrário", frisou.Foi feita denúncia à Escola Segura da PSP e enviado o caso para o Ministério da Educação.