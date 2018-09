Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e bebé doente ‘libertados’ do Aeroporto de Lisboa

Djamabo Sanhá e o filho tinham chegado no domingo num voo proveniente da Guiné-Bissau. Menino precisa de ser operado.

Por J.C.R. | 09:41

O menino, de dois anos, e a mãe que estavam retidos pelo SEF no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa foram ‘ libertados’ e já passaram o dia de sábado junto de familiares, residentes em Portugal.



Djamabo Sanhá, de 28 anos, e o filho tinham chegado no domingo num voo proveniente da Guiné-Bissau, apenas com um visto turístico emitido pelo consulado de Espanha e uma carta médica a indicar que a criança precisava de ser operada, devido a um problema nas amígdalas.



Mas os documentos levantaram dúvidas aos inspetores do SEF, o que levou à retenção de mãe e filho até sexta feira, quando receberam um visto válido para duas semanas.