Mãe e bebé entre feridos de colisão entre Tesla e ambulância em Viana do Castelo

A família, natural de Barcelos, regressava das férias em Sanxenxo, na Galiza (Espanha) e ia visitar um monumento, mas o condutor enganou-se no caminho e fez inversão de marcha, na EN13, em Carreço, Viana do Castelo, este domingo à tarde. O Tesla em que seguia o casal com os filhos - um menino de 9 anos e uma adolescente de 12 - colidiu com uma ambulância da corporação de Vila Praia de Âncora, na qual dois bombeiros levavam uma mulher e um bebé de 12 meses para o Hospital de Viana. Os oito ocupantes ficaram feridos.

"O meu sobrinho, pelo que sei, ficou com uma ferida na língua porque a mordeu durante o acidente. A minha cunhada tem um hematoma na cabeça e acho que não chegou a partir o braço como se pensava", contou ao CM o irmão do condutor do Tesla. A mulher, de 49 anos, que viajava no carro foi a que necessitou de mais cuidados. Os quatro ocupantes da ambulância - que seguia em marcha de emergência - sofreram ferimentos ligeiros. As oito vítimas foram assistidas no local por 21 operacionais, apoiados por 10 viaturas de várias corporações, e ainda pela equipa da Viatura Médica e de Emergência e Reanimação do Alto Minho. Todos foram levados para o Hospital de Viana do Castelo.

Devido ao forte aparato e aos destroços que ficaram espalhados pela via, aquela zona da EN13 esteve cortada mais de hora e meia. A GNR controlou a circulação automóvel, durante os trabalhos de reboque das viaturas e limpeza da via - uma tarefa concluída a meio da tarde.