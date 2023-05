Mãe e bebé feridos após carro ser abalroado pelo metro na Póvoa de Varzim

Um carro foi abalroado por uma composição do metro na manhã desta sexta-feira perto da estação de Portas Fronhas, na Póvoa de Varzim. Um bebé de quatro meses e a mãe, de 33 anos, sofreram ferimentos ligeiros.



Foram assistidos no local pelos bombeiros de Vila do Conde e depois transportados pelo INEM para o hospital da Póvoa de Varzim. O carro, onde seguiam as vítimas, era conduzido por um homem, que escapou ileso ao acidente.





O alerta foi dado por volta das 09h50, sendo que a circulação do metro esteve cortada durante cerca de 30 minutos.