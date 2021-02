Mãe e bebé feridos em colisão em Barcelos

Uma bebé de três meses e a mãe, com 21 anos, tiveram que ser conduzidos ao Hospital, na sequência de uma colisão esta manhã, na rua do Corujo, em Vila Boa, Barcelos. Mãe e filho sofreram ferimentos ligeiros, mas foram transportados ao Hospital por precaução.O acidente aconteceu às 08h40 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos, com seis elementos, apoiados por duas viaturas.O carro conduzido pela jovem mãe chocou de frente com outro veículo, em circunstâncias que não foram ainda esclarecidas. A bebé seguia na cadeirinha de retenção. A PSP de Barcelos esteve no local.