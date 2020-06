Mãe e bebé fogem penduradas a fogo em Almada

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem de 49 anos terá esta segunda-feira provocado uma explosão dentro da casa onde reside, no Laranjeiro, Almada, dando origem a um incêndio. Uma mulher, inquilina no apartamento, foi obrigada a pendurar-se numa janela, com a filha de dois anos ao colo, para escapar às chamas. O homem veio depois para a rua, onde se automutilou com uma faca.O alerta foi dado pelas 09h35. Os moradores no Terreiro da Esperança, Laranjeiro, ouviram uma explosã...