Mãe e dois filhos gerem tráfico

Iam buscar a droga à zona do Porto para vender no concelho de Castro Daire.

Por Luís Oliveira | 01:30

A GNR deu um forte golpe no tráfico de droga em Castro Daire ao deter uma família – mãe, dois filhos e uma nora – que vivia da venda, sobretudo de haxixe. Os detidos têm entre 29 e 57 anos, sendo que o cabecilha do grupo, um dos homens, já cumpria pena de prisão pelo mesmo crime.



Desde novembro do ano passado que os investigadores do NIC da GNR de Viseu vigiavam os passos desta família residente nos arredores de Castro Daire e referenciada como ligada ao tráfico de estupefacientes. Durante vários meses os investigadores reuniram várias provas e na terça-feira, munidos de mandados de busca, atacaram a residência onde vive a família e que serviria como o quartel general do grupo.



Em cinco buscas, na casa e em quatro veículos dos traficantes, a GNR apreendeu mais de 1400 doses de haxixe, 36 doses de canábis, quatro viaturas, treze telemóveis e 455 euros em dinheiro. Participou também nesta operação uma equipa cinotécnica do comando territorial da GNR de Viseu.



Fonte policial disse ao CM que o grupo de traficantes estava "devidamente organizado", ao ponto de cada elemento ter a sua tarefa previamente atribuída. Os detidos são suspeitos de irem buscar a droga à zona do Porto para depois a venderem naquela concelho do distrito de Viseu.



Os quatro suspeitos foram na quarta-feira presentes a um juiz de instrução do Tribunal de Castro Daire a primeiro interrogatório judicial. Foram todos libertados com a obrigação de se apresentarem todos os dias no posto da GNR local.