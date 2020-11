Uma mulher de 60 anos e os dois filhos, entre os 30 e os 40 anos, foram ontem detidos pela PSP de Guimarães, suspeitos de liderarem uma rede de tráfico que abastecia de droga o concelho de Guimarães.O grupo desmantelado conta com mais dois detidos.A rede familiar operava a partir de quatro freguesias do concelho e fazia entregas de droga diretamente aos consumidores que, muitas das vezes, pagavam com bens furtados. Os detidos vão hoje a tribunal.