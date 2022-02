Mãe e duas crianças atropeladas em passadeira

Duas crianças, de 6 e 10 anos, e mãe, de 31 anos, ficaram feridas, a mais velha e a progenitora com gravidade, depois de serem atropeladas por um carro, ao início desta manhã de quarta-feira, quando atravessavam a rua numa passadeira, em Gondomar.O alerta foi dado, cerca das 08h30, para um atropelamento rodoviário, na avenida dr Mário Soares, em Fânzeres.Foram mobilizados os bombeiros de Gondomar, Areosa, Rio Tinto e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de S. João, no Porto.A ambulância de suporte imediato de vida de Valongo também esteve no local.A GNR de Fânzeres investiga as causas do acidente.A criança mais velha foi levada para o hospital de S. João, no Porto. A mãe foi transportada para o hospital de S. António, também no Porto.