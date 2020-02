Mãe e filha ameaçam, vandalizam consultório e partem óculos a médica

"A médica saiu do consultório para pedir ajuda assim que percebeu a conduta das duas utentes e, quando chegou, tinham-lhe partido o telemóvel, óculos, outros pertences e também algum material médico", contou esta sexta-feira aoCarla Ferraz, diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Porto Ocidental, relatando o ataque de que foi alvo uma clínica no Centro de Saúde de Nevogilde, no Porto, na quinta-feira à tarde.A profissional de Saúde, de 65 anos, foi ameaçada por duas mulheres, mãe e filha, de 73 e 43, que vandalizaram ainda o consultório. Injuriaram depois os agentes da PSP que se deslocaram ao local. Acabaram detidas e levadas para o Hospital de Santo António, após manifestarem sintomas de ansiedade."Tudo isto porque queriam que a médica conseguisse uma consulta de especialidade com outro médico num hospital. Ela ficou muito abalada com a situação", explicou ainda aoa responsável. A médica não compareceu ontem ao trabalho, por ter medo de represálias. As duas mulheres, que são utentes da médica há vários anos e que nunca terão tido um comportamento desta natureza, foram notificadas para comparecerem no Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.No ano passado, foram registados pelo menos dois casos semelhantes a este. "O ideal seria termos um botão de pânico nos consultórios e rondas policiais em todos os centros", sublinhou ainda Carla Ferraz.