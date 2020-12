Mãe e filha apanhadas a gerir 'mercado de droga' em zona histórica de Lisboa

Depois de presentes à Autoridade Judiciária Competente, a mulher de 27 anos ficou em prisão preventiva e a mãe desta com apresentações semanais às autoridades.

Duas mulheres de 67 e 27 anos, mãe e filha, foram detidas no passado dia 13 de dezembro por suspeitas da prática de crime de tráfico de droga. As autoridades investigavam uma rede de tráfico na zona histórica de Lisboa gerida por duas mulheres e depararam-se com um verdadeiro dispositivo de venda de droga ao consumidor final.Entre vigias e outros colaboradores que asseguravam a promoção e proteção da atividade, a mãe e filha apenas tinham a missão de armazenar e transportar de casa em casa, o estupefaciente que viria a ser entregue ao consumidor.A mulher mais nova já vinha a ser conotada com a prática deste tipo de crimes, tendo cumprido pena de prisão também por tráfico de estupefacientes.As autoridades conseguiram apreender 330 doses de Heroína, 20 doses de Cocaína, 30 gramas de produto suspeito de se tratar Corte de Heroína e outras substâncias e materiais conexos com a preparação, embalamento e distribuição do produto estupefaciente.