Mãe e filha, de 73 e 36 anos, abordaram uma idosa, de 83 anos, em casa, em Vagos, com o único objetivo de lhe roubar todos os bens. Bateram a uma janela da cozinha e, mal a vítima abriu a porta, entraram sem autorização.Convenceram a idosa a rezar o Credo recorrendo a um prato com água onde derramaram azeite. A vítima apenas tinha de levantar os braços na oração, mas recusou-se a fazê-lo. Foi então que a arguida mais nova lhe agarrou nos braços e imobilizou-a, enquanto a mãe lhe roubava 1600 euros em bens.

Estão ambas acusadas de um crime de roubo agravado e já estão a ser julgadas no Tribunal de Aveiro. Refere o processo que antes de colocarem em prática a ‘reza do Credo’, as duas mulheres disseram à idosa que eram familiares do ‘João da Murtosa’, para criarem a convicção que eram pessoas de confiança.





O crime foi cometido na hora de almoço do dia 4 de agosto de 2017. Mãe e filha “através da força física que sobre o corpo dela [vítima] exerceram e de intimidação psicológica que lhe infligiram fizeram-na recear pela sua vida e integridade física.