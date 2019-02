Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filha burlam idoso e tiram-lhe tudo em Albufeira

Homem, de 93 anos, terá sido lesado em cerca de 350 mil euros, refere o Ministério Público.

Por Ana Palma | 01:30

Mãe e filha, de 55 e 32 anos, fizeram-se amigas de um idoso, agora com 93 anos, que vivia na freguesia de Paderne, Albufeira, e ganharam a sua confiança.



A mulher mais velha levou-o a acreditar que estava ligada à atividade imobiliária e que o queria ajudar a lidar com a gestão dos bens, nomeadamente com arrendamentos.



Acabou por vender todos os imóveis do homem - que não sabe ler nem escrever e confiou na mulher - , além de lhe ‘limpar’ a conta bancária. A mulher até ficou com um trator do idoso. O Ministério Público (MP) diz que o homem foi lesado em cerca de 350 mil euros.



A arguida mais velha, residente em Loulé, foi agora pronunciada, pelo Tribunal de Portimão, por três crimes de burla (uma qualificada), seis de falsificação de documento, cinco de falsas declarações e seis de abuso de confiança.



Quanto à filha, de 32 anos, vai responder por uma burla qualificada e falsificação. Um afilhado do idoso, de 67, foi também pronunciado por burla qualificada. E um advogado de 63, que terá ajudado a executar o esquema montado pelos outros três arguidos, vai responder por dois crimes de falsificação de documento.



Os três burlões privavam em casa do idoso "de modo a executarem um plano previamente delineado tendo em vista apropriarem-se dos bens" do ofendido, refere o MP.



A arguida alienou três prédios urbanos e três rústicos que eram do ofendido. O idoso vivia numa das casas e agora está num lar.