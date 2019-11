Mãe e filha com bebé ao colo apanhadas a traficar droga

Duas mulheres – mãe e filha, de 46 e 28 anos – foram presas pela PJ no aeroporto de Lisboa, através da Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, quando tentavam introduzir cocaína em território nacional, escondida em malas de viagem. A detida mais nova levava uma filha, ainda bebé, ao colo.As suspeitas, holandesas, apanharam um avião no Brasil, com destino a Portugal, na última quarta-feira. A Polícia Judiciária recebeu a informação, através do mecanismo de cooperação que mantém com várias polícias europeias, que as duas mulheres eram suspeitas de serem correios de droga. Por isso, mal desembarcaram no Aeroporto Humberto Delgado foram ambas revistadas.As suspeitas confirmaram-se, já que escondiam 9,35 quilos de cocaína nas malas. Presentes a tribunal, as duas mulheres, nascidas numa ilha das Caraíbas, mas de nacionalidade holandesa, ficaram em prisão preventiva.A bebé que as acompanhava está na prisão de Tires com as duas mulheres.