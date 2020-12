Mãe e filha controlavam tráfico de droga em zona histórica de Lisboa

Mãe e filha, de 67 e 27 anos, foram detidas em flagrante pela PSP de Lisboa, por tráfico de droga. Segundo as autoridades, mantinham há algumas semanas “um ponto de venda de droga que se vinha a sedimentar na zona do Intendente e Mouraria”.





As duas mulheres tinham uma verdadeira loja de venda de droga ao consumidor final, que contava com vigias e outros colaboradores, que asseguravam a promoção e proteção do esquema.