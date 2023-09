Mãe e filha de dois anos atropeladas na EN125 em Altura

Uma mulher de 38 anos e filha, de dois anos, foram atropeladas esta quinta-feira, na estrada N125, ao quilómetro 150, em Altura, no concelho de Castro Marim.Ao que oapurou, a menina ficou em estado grave, após uma ferida abrasiva na anca. A mãe sofreu ferimentos ligeiros. A mulher e a criança, de nacionalidade búlgara, foram assistidas no local e encontram-se, neste momento, no Hospital de Faro.O alerta para o incidente foi dado às 20h19.No socorro estiveram os bombeiros, apoiados pela GNR.O condutor que as atropelou tentou fugir mas já foi localizado e identificado pela GNR, bem como a viatura usada no incidente.