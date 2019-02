Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filha de vítimas do 'Monstro do Seixal' inconsolável na Missa de 7.º dia

Cerca de 100 pessoas assistiram à cerimónia na Igreja Scalabrini, Cruz de Pau.

10:12

"A esta hora elas estão a olhar para nós participando de alguma maneira nisto e junto da outra família."



Palavras do padre Geraldo Finatto proferidas esta sexta-feira na missa de 7.º dia da avó e da neta, mortas no início deste mês por Pedro Henriques, no Seixal. Sandra, que perdeu a filha e a mãe, estava inconsolável.



