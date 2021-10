Mãe e filha encontradas mortas dentro de casa no Funchal

Duas mulheres foram encontradas mortas em casa, esta quarta-feira, no Amparo, no Funchal.O alerta foi dado pelos vizinhos, que não viam mãe e filha há já duas semanas.Os corpos foram encontrados em estado de decomposição e, por isso, o cheiro terá levado ao alerta.As mulheres, de 37 e 70 anos, não estavam totalmente vestidas, o que indica que poderá ter existido crime.No local, estiveram a PSP e a PJ a investigar o caso.A filha, com problemas de saúde mental, estava separada do antigo companheiro há alguns anos e, desde então, vivia com a mãe.