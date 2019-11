Mãe e filha fazem frente a assaltante em minimercado na Rinchoa

Uma comerciante de 48 anos e a filha, de 21, fizeram frente a um homem que, com violência, lhes tentou assaltar o minimercado, na Rinchoa, concelho de Sintra. O suspeito, de 23 anos, foi agora detido pela PSP.Segundo apurou o, o assalto ocorreu no último dia de outubro e o ladrão conseguiu fugir com dois homens que o acompanhavam mas não participaram no crime. Entrou no minimercado e aproveitou uma distração de mãe e filha para tirar dinheiro da caixa registadora.Mas foi confrontado pelas vítimas. A mais nova agarrou-o e envolveram-se numa luta. O assaltante acabou por puxar os cabelos da jovem para conseguir fugir, deixando o dinheiro no chão.Um vizinho da mercearia ainda o perseguiu, e aos dois amigos, até à estação de comboios. Mas os suspeitos atiraram-lhe pedras e conseguiram escapar. O detido, suspeito ainda de furtos reiterados noutra loja, ficou em prisão preventiva.