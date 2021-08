Mãe e filha feridas com gravidade em despiste de carro em Ponte de Lima

Duas mulheres, mãe e filha, ficaram feridas com gravidade num despiste de carro que teve lugar este domingo em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte do comando geral da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o alerta do acidente foi dado cerca das 13h10, quando o carro em que as vítimas seguiam se despistou na Estrada Nacional 306, em Bárrio, e acabou por embater num muro, deixando ambas feridas, a mais nova das quais em estado mais grave.

As duas vítimas foram levadas para o hospital, tendo a mãe seguido para Braga e a filha para Viana do Castelo.