Um despiste de um carro seguido de capotamento, na tarde desta quarta-feira, na EN205-5, em Amares, feriu duas mulheres. As vítimas, mãe e filha de 61 e 32 anos, foram socorridas no local e transportadas para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado pelas 16h40. A GNR esteve no local e investiga o caso.