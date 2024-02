Mãe e filha feridas em despiste seguido de capotamento em Oliveira de Azeméis

Uma menina, de seis anos, sofreu ferimentos ligeiros, na tarde desta terça-feira, na sequência do despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, em Oliveira de Azeméis. No mesmo acidente, a mãe da criança, de 35 anos, também sofreu ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na Estrada Nacional 224-1, no lugar de Vacaria, em Carregosa.

As vítimas foram levadas para o Hospital de Santa Maria da Feira. A GNR de Cesar e de Arouca foram acionadas para o local e investigam as causas do acidente.

Os bombeiros de Fajões acionaram nove operacionais e três veículos.