Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu (CDOS).No local estiveram os bombeiros de Viseu, o INEM e a GNR.

Uma explosão de gás danificou uma habitação em Passos do Silgueiro, no concelho de Viseu, deixando feridas duas pessoas, ao início da noite desta quinta-feira.As vítimas, uma mãe com 40 anos foi transferida para a Unidade de Queimados do Hospital de Coimbra, e a filha de 13 anos, apenas com ferimentos ligeiros foi transportada para o Hospital de Viseu.O alerta foi dado pelas 20h38, segundo o