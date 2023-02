Mãe e filha feridas em incêndio num prédio no Montijo

Um incêndio deflagrou, na manhã de quinta-feira, no segundo andar de um prédio, no Montijo. O alerta foi dado por vizinhos, já que ninguém se encontrava em casa.Mesmo assim, mãe e filha, na tentativa de salvar os dois gatos, entraram no apartamento em chamas e tiveram de ser assistidas devido a inalação de fumos. Ambas recusaram transporte para o hospital.