Mãe e filha menor feridas em atropelamento em Fafe. Condutor está em fuga

Uma mulher, com cerca de 30 anos e a filha, de sete anos, foram atropeladas, esta segunda-feira, em Fafe, por um condutor que fugiu do local.A mulher foi projetada vários metros e embateu contra o muro de uma casa, ficando gravemente ferida. A criança sofreu ferimentos ligeiros. Ambas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o Hospital de Guimarães.O acidente aconteceu por volta das 21h37, na Avenida Gaia, em Arões.No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários e da SIV de Fafe. A GNR encontra-se a investigar o caso.