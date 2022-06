Mãe e filha morrem em incêndio numa casa em Rio Tinto

A mãe da vítima mortal de 37 anos num incêndio numa casa em Rio Tinto este domingo, que estava hospitalizada, não resistiu aos ferimento e morreu.Ao que oapurou, no local, a Junta de Freguesia alertou os moradores para a morte da idosa de 63 anos e prontificou-se a pagar os funerais.A idosa tinha ficado encurralada pelo fogo e sofreu uma paragem cardiorrespiratória, mas os bombeiros conseguiram resgatá-la e reverter a situação, tendo sida tranportada para o hospital com ferimentos graves.No local estão 30 operacionais dos Bombeiros de Areosa-Rio Tinto, de Gondomar e o INEM.O alerta para o incêndio foi dado pelas 12h00.As autoridades estão a investigar as causas do fogo.